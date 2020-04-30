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أقمار صناعية تكشف تفاصيل جديدة بشأن اختفاء زعيم كوريا الشمالية

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زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
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وكالات- الدويني فولي

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الاقمار الصناعية

اختفاء

زعيم كوريا الشمالية


أظهرت صور أقمار صناعية جديدة، تفاصيل جديدة بشأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بعد أيام من الشائعات والمزاعم التي تتحدث عن إصابته بمرض خطير وإجرائه عملية جراحية فاشلة، كما وصل الأمر ببعض وسائل الإعلام لنعيه وعرض صورة مفبركة لجثمانه.


ذكر موقع "38 نورث"، وهو مشروع تابع لمركز أبحاث ستيمسون، أن صور الأقمار الصناعية أظهرت قطارا متوقفا في مجمع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في مدينة وونسان الساحلية يومي 21 و23 أبريل"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقال الموقع إن "القطار لوحظ لأول مرة في هذه المحطة في 21 أبريل، ومرة أخرى في 23 أبريل، ولكن لا يمكن تحديد ما إذا كان قد ظل واقفا في المحطة منذ ذلك الحين".


وأضاف: "وفي 29 أبريل ظل القطار في نفس الموضع"، لكنه أضاف: "لم تعد عربة المحرك (القاطرة) متوقفة في الجانب الجنوبي من القطار، ومن غير الواضح ما إذا كانت قد غادرت أو تم تحريكها إلى أسفل مظلة المحطة، ولكن في كلتا الحالتين لا يبدو أن القطار مستعد للمغادرة".

وأشار الموقع المتخصص في الشؤون الكورية الشمالية إلى أن "وجود القطار هناك لا يدل على مكان وجود الزعيم الشمالي ولا يشير إلى أي شيء يتعلق بصحته".
وكانت صور أقمار صناعية، كشفت أمس تحركات زوارق فاخرة كثيرا ما يستخدمها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وقال خبراء يتابعون الأوضاع في كوريا الشمالية إن صورا بالأقمار الصناعية توضح تحركات زوارق فاخرة كثيرا ما يستخدمها الزعيم كيم جونغ أون وحاشيته في الآونة الأخيرة قرب وونسان تمثل دلائل جديدة على وجوده في هذا المنتجع الساحلي.


وفتح اختفاء كيم في الأسبوعين الماضيين وعدم ظهوره ومشاركته في مناسبات رسمية هامة، باب الشائعات والمزاعم التي تتحدث عن إصابته بمرض خطير وعن إجرائه عملية جراحية فاشلة، ووصل الأمر ببعض وسائل الإعلام الغربية لنعيه وعرض صورة مفبركة لجثمانه.

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