مرتضى منصور:" أن ببكي كل يوم"

30 أبريل 2020 - 11:21 ص





أشاد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بمسلسل"الاختيار" قائلا: "بتابع المسلسل بشكل يومي, وبحزن لما بشوف مصر فيها ناس زي "رامز جلال" بتهرج في وقت ناس تانية زي المنسي بتحارب وتموت عشان مصر".



وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على " قناة صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى أنه سعيد بما يعرض في مسلسل الاختيار، معقبا :"الأسد "المنسي"دافع عن وطنه حتى الشهادة".



وتابع: "ببكى كل يوم عند مشاهدتي لمسلسل الاختيار وتأثرت بالأحداث، والفنان أمير كرارة يقوم بالدور بشكل مميز".



وولد أحمد منسي قائد الكتيبه 103 صاعقة بشمال سيناء، عام 1977 بـمحافظة الشرقية واستشهد في 7 يوليو 2017 أثرهجوم إرهابي فى شمال سيناء بمصر.

