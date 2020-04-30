"إحنا مطلبناش كدا"..تصرف يغضب علي جمعة على الهواء

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إكسترا نيوز

علي جمعة

كورونا



كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن حالة من الغضب والضيق يعيشها الناس خاصة في رمضان، بسبب انقطاع التواصل الاجتماعي، أو ما يسمونه "لمة العيلة".

وقال "جمعة"، خلال تقرير خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إن صلة الرحم من الواجبات الشرعية، خاصة بر الوالدين، ومن قطع صلة الأرحام فقد ارتكب ذنبا كبيرا .

 وأضاف مفتي الديار المصرية السابق،قائلا:  "وسائل الاتصال الاجتماعي والاتصالات الحديثة يمكن استخدامها للتواصل بدلا من التواصل الجسدي في هذه الظروف التي نمر بها بسبب فيروس كورونا.

وتابع :"نحن نتدرب على المحنة والعسرة تدريبا ربانيا، وسنخرج أكثر صلابة، معلقا: "اقطعوا الزيارات، ولكن لا تقطعوا الاتصال والسؤال ، معقبا :" إحنا مطلبناش كدا مقلناش الناس تخاصم بعض و الأرحام تقطع، صلوا أرحامكم بالتليفون".

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