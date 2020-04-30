  • الخميس 30 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:45 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

الشرطة الألمانية تداهم المساجد بعد حظر نشاط «حزب الله»

عشماوي

جامعة عين شمس توضح موقفها من زوجة الإرهابي هشام عشماوي

شمال سيناء

شمال سيناء تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

بسمة وهبة

بسمة وهبة: انتظروا الحظر الكامل

الإبراشي

" توزيع "كراتين" رمضان فاسدة..وتعقيب ناري للإبراشي

مرتضي منصور

مرتضى منصور:" أن ببكي كل يوم"

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

أقمار صناعية تكشف تفاصيل جديدة بشأن اختفاء زعيم كوريا الشمالية

فيروس كورونا

تسجيل مليون حالة شفاء من فيروس كورونا حول العالم

علي جمعة

"إحنا مطلبناش كدا"..تصرف يغضب علي جمعة على الهواء

والدة الشيهد محمد صلاح

اللحظات الأخيرة بين "المنسي" وقناص الكتيبة 103

برلماني يتقدم بطلب إحاطة لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

الحياة السياسية

طلاب
طلاب
Advertisements

أشرف العبساوى

أخبار متعلقة
#

وزير التعليم يحسم الجدل بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة

#

إلغاء امتحانات الثانوية العامة جدل ثائر ..ورد قاطع من الوزير

#

التربية والتعليم توضح حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة وإلغاء البحوث

#

"التعليم" تكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

امتحانات

تأجيل

طلب احاطة

الثانوية العامة

طالب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، باتخاذ قرار فوري بتأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة معينة لحين استقرار الأوضاع، ونجاح الدولة في محاصرة فيروس كورونا والقضاء عليه.


وأوضح "طلعت" في طلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن التأجيل يأتي في ظل استمرار إجراءات الدولة الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، خصوصا وأن الطلاب لم يتمكنوا من الانتهاء من كل المقررات التعليمية.


وأشار جون طلعت، إلى أن حظر التجول ومنع التجمعات ما زال مستمرا، وسط توقعات بتمديده بسبب مخاوف زيادة أعداد المصابين بالفيروس أكثر مما هي عليه الآن.


وأكد "طلعت" على أن امتحانات الثانوية العامة تتطلب وجود تجمعات سواء في لجان الامتحان أو بعد ذلك في عمليات التصحيح للمدرسين، ووسط هذه الإجراءات قد تكون هناك فرصة في زيادة أعداد المصابين.


ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تأجيل الامتحانات ليس فيه أي إشكالية للطلاب، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة بعد ذلك لتنظيم القبول بالجامعات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» سر نجاة "مفيد فوزي" من مصيدة "رامز جلال "
» بعد منعه.. جدل بين ريهام سعيد وساويرس بسبب رامز جلال
» بعد رفضه تقبيلها في رمضان..رد صادم لفنانة على كمال الشناوي
» "ماركا" تختار شعار الأهلي ضمن الأفضل عالميا
» 4 قرارات جديدة لمجلس الوزراء
» صور "البرنس" في منزل ياسمين صبري وأبو هشيمة تثير ضجة
» بسبب محمد فؤاد.. عمر كمال وحمو بيكا يثيران الجدل
» "إم بي سي" تتحدى المنتقدين:"اللي مش عاجبه رامز ميتفرجش"
» "مراتي مزة" .. تامر هجرس يثير ضجة ويتصدر جوجل
» برلماني يتقدم بطلب إحاطة لتأجيل امتحانات الثانوية العامة
» لمواجهة كورونا.. تواضروس يسمح بزواج استثنائي في الكنائس والمنازل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية