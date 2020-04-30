» "إم بي سي" تتحدى المنتقدين:"اللي مش عاجبه رامز ميتفرجش"

30 أبريل 2020 - 10:38 ص

رد مازن حايك، المتحدث باسم مجموعة "إم بي سي"على الغاضبين من برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض على قنواتها قائلا: "اللي مش عاجبه برنامج مقالب"رامز" وخايف على ولاده منه وصحتهم العقلية ندعوهم لعدم المشاهدة، وعندهم اختيارات كثيرة في نفس الوقت"، لافتا إلى أن برنامج رمز يعرض على 5 قنوات.



وأضاف "حايك"، خلال حواره لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" مع الإعلامي شريف عامر، :"إن "رامز مجنون رسمي" حقق 120 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي في 48 ساعة، معقبا: "نحترم جميع الأطراف التي أصدرت بيانات تنتقد فيها بعض البرامج".



وتابع: "أقول لمنتقدي رامز هل لديكم الحق في الإملاء على ملايين المشاهدين ما يجب أن يشاهدونه".

