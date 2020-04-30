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"مراتي مزة" .. تامر هجرس يثير ضجة ويتصدر جوجل

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تامر هجرس
تامر هجرس
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علا خطاب

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تصدر الفنان تامر هجرس، مؤشرات البحث جوجل، بعد  ظهوره مساء أمس الأربعاء، في برنامج "شيخ الحارة"، والذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي.

قال الفنان تامر هجرس، إنه لم يندم على تصريح: "مراتي مزة ولازم أفرجها للناس".

وأضاف تامر هجرس في  حواره مع إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "كلمة مزة الشعب ساعات بيشوفها إهانة، وأنا بخرج وبسهر مع مراتي ولا توجد غيرة بيننا على الإطلاق".

وتابع تامر هجرس: "يمكن أنا مش واخد حقي في التمثيل ولكن واخد حقي في حاجات تانية"، مستطردًا "بدايتي كانت كومبارس في فيلم آيس كريم في جليم مع الفنان عمرو دياب".

يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.


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