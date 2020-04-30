أول العائدين لصفوف الأهلي بالموسم الجديد

30 أبريل 2020 - 10:27 ص

قرر المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلى عودة أول اللاعبين الجدد المنضمين للفريق الصيف المقبل.

وطبقًا لما أكده حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة قرر فايلر أن يضم محمد عبد المنعم، لاعب فريقه المعار.

وشدد حمادة صدقي على أن فايلر كان متمسكا بخدمات اللاعب في انطلاقة الموسم، إلا أنه بالضغط عليه وافق على أن تتم إعارته لمدة 6 أشهر فقط.

وخرج عبد المنعم من الأهلي على سبيل الإعارة في يناير الماضي إلى سموحة لكن لم يحالفه الحظ للمشاركة بسبب جائحة فيروس كورونا ويلعب في مركز قلب الدفاع.