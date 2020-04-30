اللحظات الأخيرة بين "المنسي" وقناص الكتيبة 103

30 أبريل 2020 - 10:27 ص





نعت والدة الشهيد البطل الرائد محمد صلاح، قناص الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، نجلها الشهيد بكلمات مؤثرة، قائلة:"إن شاء الله في جنة ربنا، وربنا يجمعني بيك بإذن الله، وإن الله لا يضيع من أحسن عملا، وأنت أحسنت العمل وكافحت وضحيت من أجل الوطن والدين".





وأضافت والدة الشهيد خلال لقائها مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى:" بأن ابنها الشهيد، شهد الجميع له بحسن الخلق، معقبة:"محمد كان شخصا متدينا ومثالا للضباط المتدين الخلوق".





وتابعت :"أنها شعرت بسعادة عارمة عندما سمعت عن مسلسل يسرد حياة الشهيد البطل العقيد أحمد المنسي وشهداء معركة كمين البرث، موضحة أن المسلسل يجسد البطولة الأخيرة التي جمعت الشهيدين أحمد منسي ومحمد صلاح".





وكان الشهيد محمد صلاح، برفقة الشهيد العقيد أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، حينما تصدوا للهجوم الإرهابى وزملاؤهم على كمين "البرث"، فجر يوم الجمعة 7 يوليه 2017، حيث كان الشهيد "محمد" يرصد أهداف التكفيريين وعددهم من وقت بدأ الهجوم ويقوم بإبلاغ إحداثيات عمليات الكتيبة المدفعية بالضرب حتي نجح أبطال القوات المسلحة فى التصدى لهم على مدار ساعتين متواصلة، وقتل عدد كبير من العناصر التكفيرية التي كانت تحاول الاقتراب من كمين البرث.

