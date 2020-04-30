تخص أسرته.."تواضروس" يكشف أسرارا خاصة عن حياته لأول مرة

30 أبريل 2020 - 10:09 ص

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأمة الإسلامية بالاحتفال بشهر رمضان، قائلا:"إن شهر رمضان مرتبط بطقوس وممارسات معينة ،وله مذاق خاص بين شهور السنة".



وأضاف "تواضروس"، خلال برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "تن"، حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن الفوازير في رمضان كانت جيدة، معقبا: " فوازير رمضان كان بتخلينا نشغل عقلنا ".



ولفت إلى أنه كان يتابع في صغره مسلسل "أنف وثلاثة عيون" على إذاعة الراديو، ولم يكن يتابع التليفزيون، لأن الراديو خيالي وأجمل علي حد وصفه.



وتابع :"أن أسرته كانت الأسرة المسيحية الوحيدة التي تسكن في منزل به 10 أسر إسلامية، وكانت العلاقات جيدة، وكانت هناك تشارك وتبادل كبير في الطعام والفرح".

