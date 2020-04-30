مقتل 38 شخصا في حريق مستودع بكوريا الجنوبية

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وكالات- الدويني فولي

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حريق

كوريا الجنوبية

مستودع

مقتل

لقي 38 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 10 آخرون بجروح، 8 منهم في حالة خطيرة، في حريق اندلع الأربعاء في مستودع قيد الإنشاء في كوريا الجنوبية، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن فرق الإطفاء قولها إن الحريق اندلع في مستودع قيد الإنشاء من 4 طوابق في مدينة إيتشيون الواقعة على بعد 80 كلم جنوب شرق سيول وانتشر "بسرعة كبيرة" مما حال دون إخلاء عدد من العمال الذين كانوا في الداخل.

وقال سو سيونغ-هيون، قائد فرق الإطفاء في إيتشيون، إن الحريق اندلع على ما يبدو بسبب انفجار مادة كيميائية سريعة الاشتعال كانت تستخدم في أعمال البناء، مشددا في الوقت نفسه على أن التحقيقات جارية لجلاء ملابسات الحادث.
ونقلت "يونهاب" عن شهود عيان أنهم سمعوا دوي ما لا يقل عن 10 انفجارات.

وأمر الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن الجهات المختصة ببذل الجهود اللازمة لإنقاذ العمال الذين ما زالوا عالقين داخل المبنى.

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