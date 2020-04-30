تركي آل الشيخ يتفاجأ بشبيه له ويطالب منه هذا الأمر

الشرطة الألمانية تداهم المساجد بعد حظر نشاط «حزب الله»
جامعة عين شمس توضح موقفها من زوجة الإرهابي هشام عشماوي
شمال سيناء تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا
بسمة وهبة: انتظروا الحظر الكامل
" توزيع "كراتين" رمضان فاسدة..وتعقيب ناري للإبراشي
مرتضى منصور:" أن ببكي كل يوم"
أقمار صناعية تكشف تفاصيل جديدة بشأن اختفاء زعيم كوريا الشمالية
تسجيل مليون حالة شفاء من فيروس كورونا حول العالم
"إحنا مطلبناش كدا"..تصرف يغضب علي جمعة على الهواء
اللحظات الأخيرة بين "المنسي" وقناص الكتيبة 103
وكالات- الدويني فولي
ياليت يتواصل معي ?????? pic.twitter.com/iEqpWRWLXV
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 29, 2020
ياليت يتواصل معي ?????? pic.twitter.com/iEqpWRWLXV
عصر
فجر
03:45
شروق
05:16
ظهر
11:57
15:36
مغرب
18:39
عشاء
20:09