تركي آل الشيخ يتفاجأ بشبيه له ويطالب منه هذا الأمر

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وكالات- الدويني فولي

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فيديو

شبيه

تركي آل الشيخ

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ورئيس نادي ألميريا الإسباني، متابعيه عبر موقع "تويتر" بمقطع فيديو ظهر فيه "شبيهه" وطالبه بالتواصل معه.

وظهر في المقطع شخص يرتدي نفس الملابس التي يرتديها تركي آل الشيخ وبدا من ملامحه قرب الشبه بينه وبين المستشار السعودي وامتاز بلحية مشابهة أيضا وأشار بيديه قائلا: "السلام عليكم".


وتواجد في الخلفية شخص آخر تحدث بصوته قائلا: "أهلا المستشار تركي آل الشيخ"، وسط تبادل الضحكات بينهما.

وكتب تركي آل الشيخ معلقا على الفيديو الذي شاركه قائلا: "ياليت يتواصل معي".

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