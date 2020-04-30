4 قرارات لـ "السيسي" جديدة .. تعرف عليها

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أشرف العبساوى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، 4 قرارات جمهورية رقم 153 بتخصيص قطعتي أرض بمساحات مختلفة بناحيتي محافظتي أسوان والفيوم لاستخدامهما كمنفعة عامة لإقامة جبانات للمسلمين.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 154 لسنة 2020 بتخصيص مساحة 20.4 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز جهينة بمحافظة سوهاج، لاستخدامها فى إقامة مدفن صحي للمخلفات الصلبة" باي باص".

وأصدر أيضا القرار الجمهوري رقم 155 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية المركز السياحى بأبو المخادج بجهة جنوب الغردقة محافظة البحر الأحمر، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 156 بإعادة تخصيص مساحة 20.02 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مركر الحرجة محافظة الوادي الجديد، لاستخدامها في إقامة محطة بحثية.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الخميس.


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