» شوبير يعلن أسماء أهم 3 أساطير في تاريخ الأهلي: صالح سليم ليس بينهم

30 أبريل 2020 - 08:50 ص

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن نتيجة استفتاء كان قد أجراه لمعرفة أهم 3 أساطير في تاريخ النادي الأهلي في ذكرى تأسيسه رقم 113 .



وحصد محمود الخطيب - رئيس الأهلي - المركز الأول في قائمة أهم الأساطير ، فيما جاء في المركز الثاني الأسطورة محمد أبو تريكة ، أما المركز الثالث فحصده حسام حسن رغم رحيله عن الأهلي وانتقاله إلى الزمالك.



وكان لافتا للنظر خلو القائمة من أسطورة الأهلي صالح سليم.



