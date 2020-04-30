مرتضى منصور يشتم محامي رامز جلال على الهواء .. و رد مفاجيء من الأخير

30 أبريل 2020 - 07:26 ص

اندلعت مشادة قوية بين مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - والمحامي أشرف عبد العزيز - الموكل للدفاع عن الفنان رامز جلال بعد قرار نقابة الإعلاميين بوقف برنامج رامز مجنون رسمي.



وقال "عبد العزيز" في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى إنه سيطعن على قرار نقابة الإعلاميين بوقف موكله .



ودخل "مرتضى" في مداخلة ليوجه عدد من الشتائم والإهانات لأشرف عبد العزيز الذي رد قائلا: أستاذ مرتضى أنا برة الحوار .



وأغلق "عبد العزيز" الخط وسط انفعال مرتضى منصور وتوجيه ألفاظ غير لائقة له.



