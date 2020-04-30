مصدوم من عمل محسن صالح بالأهلي بعد السر الذي أخبرنا به ثابت البطل عنه

30 أبريل 2020 - 06:01 ص

شن إبراهيم سعيد - لاعب الأهلي والزمالك السابق - هجوما شرسا على محسن صالح - رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي - مستغربا عمله بالأحمر.



وقال "سعيد" في تصريحات له: كيف يتواجد محسن صالح في الأهلي بعد ما كان يفعله ؟ كان يرفض مصافحة الجها ز الفني للنادي الأهلي واللاعبين .. وكابتن ثابت البطل قال لنا (محسن صالح من أعداء الأهلي فلا تتعاملوا معه).



وأضاف ساخرا: اه والله الناس دي بتضحك علي الجماهير وخصوصا جيل السوشيال الميديا ميعرفوش كان بيعملوا ايه من 10 سنين وللأسف في ناس بتصدقهم.