  • الخميس 30 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر06:33 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ساويرس

عضمة كبيرة وهتموت .. كيف رد ساويرس على متابعة تنبأت بوفاته بـ كورونا؟

إبراهيم سعيد

مصدوم من عمل محسن صالح بالأهلي بعد السر الذي أخبرنا به ثابت البطل عنه

طارق سعدة وكيل الإعلاميين

نقيب الإعلاميين: سنتخذ إجراءات جنائية ضد رامز جلال

التدخين

السمنة تزيد خطر الوفاة بـ «كورنا» والمدخنون الأقل

ننشر أسعار الدولار اليوم الأربعاء

هشام عشماوي

أول دعوى قضائية ضد زوجة "هشام عشماوي"

مفتي الجمهورية شوقي علام

مفتي الجمهورية إنذار شديد لرافضي دفن ضحايا كورونا

مشيخة الأزهر الشريف

حركة ترقيات جديدة بمشيخة الأزهر الشريف

السعودية

الإعلان غدًا.. السعودية تشتري أحد أكبر الأندية الإنجليزية

أول لقاح ضد الملاريا ينتظر إجازة هيئة الأدوية الأوروبية

تعافي 90% من مرضى كورونا بعد استخدام علاج للملاريا

إبراهيم سعيد:

مصدوم من عمل محسن صالح بالأهلي بعد السر الذي أخبرنا به ثابت البطل عنه

الرياضة

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

طبيب يكشف: هكذا يتأثر قلب الإنسان بالخوف من كورونا

#

تعليق ناري من مروان محسن على تصريح مجدي عبدالغني المسيء لوليد سليمان

#

صورة.. حبس شاب بسبب «سلوكه المقزز» داخل المصعد

#

السعودية تستثني هؤلاء القادمين من مصر من تحليل "كورونا"

الاهلى

ابراهيم سعيد

محسن صالح

شن إبراهيم سعيد - لاعب الأهلي والزمالك السابق - هجوما شرسا على محسن صالح - رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي - مستغربا عمله بالأحمر.

وقال "سعيد" في تصريحات له: كيف يتواجد محسن صالح في الأهلي بعد ما كان يفعله ؟ كان يرفض مصافحة الجها ز الفني للنادي الأهلي واللاعبين .. وكابتن ثابت البطل قال لنا (محسن صالح من أعداء الأهلي فلا تتعاملوا معه).

وأضاف ساخرا: اه والله الناس دي بتضحك علي الجماهير وخصوصا جيل السوشيال الميديا ميعرفوش كان بيعملوا ايه من 10 سنين وللأسف في ناس بتصدقهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الكيميائيون الطبيون يطالبون بشمولهم بحافز المناطق النائية
» توفيت الزوجة بكورونا فرفض الزوج العلاج ولحق بها بعد ساعات
» فيديو.. مسئولة الصحة الإسبانية تنهار على الهواء بسبب كورونا
» إيطاليا.. قرار إلغاء الدوري يقترب
» «الضويني» أمينًا لهيئة كبار العلماء.. و«السنباطي» لأكاديمية تدريب الأئمة
» لاعب شهير يحتفل بشفاء أم جدته من كورونا
» شكوك أمريكية جديدة.. بومبيو: الصين تخفي معلومات عن كورونا
» ركود في الببع والشراء..أسعار الذهب تتراجع اليوم الأربعاء
» وفيات كورونا حول العالم تتخطى حاجز الربع مليون
» الإعلان عن نتائج تحاليل كورونا للعائدين من ميناء ضباء
» وفاة نحو 900 شخص بسبب كحول مغشوش في إيران

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية