» توفيت الزوجة بكورونا فرفض الزوج العلاج ولحق بها بعد ساعات

29 أبريل 2020 - 09:54 م

لأكثر من 63 عامًا، عاش "بيل دارتينال" (90 عامًا) وزوجته "ماري" (81 عامًا) معًا، وكانت نهايتهما معًا، إذ لم يفصل بين وفاتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) سوى بضع ساعات فقط.بعد أن توفيت الزوجة بالفيروس المميت، لحق بها الزوج بعد ساعات فقط من رحيلها، على الرغم من تحسن حالته الصحية، لكنه أصر على رفع جهاز الأكسجين، مفضلاً الموت على أن يعيش وحيدًا بدون زوجته.الزوجان وهما من مدينة "ساوثهامبتون" الساحلية تزوجا في الخمسينيات، وظلا يعيشان معًا لأكثر من 60 عامًا، إلى أن فارقا الحياة معًا في يوم واحد. وقالت ابنتهما: "من المحتمل أن أبي لم يكن يريد أن يعيش بدون أمي"، بعد أن نقلت إلى مستشفى ساوثهامبتون العام، بعد أن أثبتت الاختبارات إيجابية فيروس (كوفيد – 19) لديها. بعد أيام قليلة، أصيب الزوج، وهو مدخن سابق لأكثر من 40 عامًا، بسكتة دماغية، وتم إدخاله نفس المستشفى، حيث أثبتت الاختبارات أيضًا إيجابية إصابته بالفيروس.وفي حين تدهورت حالة الزوجة إلى الأسوأ وتوفيت بعد بضعة أيام من دخولها المستشفى، كانت حالة الزوج أفضل، وظهرت عليه علامات التحسن، مع ذلك، طالب برفع جهاز الأكسجين عنه وتوفي بعد ذلك بخمس ساعات، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية. وأصابت وفاتهما، ابنهما الجيولوجي المتقاعد روزماري (62 سنة)، والمحاسبة آن (60 سنة) بحالة من الصدمة. قالت روزماري: "عندما قيل له أن أمي ماتت ، حاول سحب القناع عن وجهه وأوضح أنه لا يريد المزيد من الأكسجين. رفض أبي ارتداء القناع، لا نعرف السبب بالضبط، لكنه لم يرغب في الاستمرار، وتوفي أثناء نومه بعد بضع ساعات".وأضافت: "ربما لم يكن أبي يريد العيش بدون أمي. لقد كانا زوجين إلى حد كبير من الصعب تخيل أي منهما دون الآخر". ووفق هيئة الرعاية الصحية العامة في إنجلترا، فإنه يحق للمرضى رفض العلاج. وتقول في موقعها على الإنترنت: "إذا رفضت العلاج، فيجب احترام القرار الخاص بك، حتى إذا كان يعتقد أن رفض العلاج سيؤدي إلى موتك".