نقيب الإعلاميين: سنتخذ إجراءات جنائية ضد رامز جلال

قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن رامز جلال يقدم برنامجا إعلاميا وينطبق عليه جميع الشروط منها الحصول على تصريح من النقابة لمزاولة المهنة .

وأضاف نقيب الإعلاميين ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى ، أن الكرامة حق لحقوق الإنسان ولا يجب المساس بها .

وأوضح نقيب الإعلاميين، أن بيان النقابة يختص بـ رامز جلال لانه هو الذى يقوم بتقديم البرنامج وليست القناة .

ولفت نقيب الإعلاميين، إلى أن القناة اقحمت نفسها فى الموضوع، وأن رامز يقدم البرنامج بدون تصريح وهناك قانون ينظم ذلك .

وأشار نقيب الإعلاميين ، إلى أن القانون رقم 93 لسنة 2016 يلزم رامز بالحصول على تصريح، وسيكون هناك بلاغ للنائب العام فى الفترة المقبلة .

وكشف نقيب الإعلاميين، أن الموضوع سيصل لإجراءات جنائية ومن الممكن أن يصدر ضد رامز قرار بالغرامة والحبس، وحتى ولو كانت القناة التى يظهر فيها ليست مصرية ".