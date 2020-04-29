» فيديو.. مسئولة الصحة الإسبانية تنهار على الهواء بسبب كورونا

سقط عدد كبير من الضحايا مخلفين وراءهم قلوبًا مقطورة وتعاطفا كبيرا من العالم، حيث بلغ عدد المصابين في إسبانيا 211 ألفا بينما وقعت 24 ألف حالة وفاة .

انهارت «فيرونيكا كاسادو» مسئولة الصحة الإسبانية أمام الكاميرا خلال تلاوتها لبيان صحفي يتضمن أسماء الأطباء والعاملين الصحيين الذين ضحوا بأرواحهم لإنقاذ مصابي كورونا .

ولأنها تعرف هذا الشعور جيدًا كطبيبة أسرية قبل توليها الصحة كانت فيرونيكا كاسادو تقرأ البيان ودمعوها تنهمر على وجنتيها مما أثار موجة كبيرة من التعاطف معها .

انتشر المقطع على مواقع التواصل بعدما نشرته صحيفة ABC وظهر تعاطف كبير مع مسئولة الصحة الإسبانية التي عبرت عن حزنها على زملائها الأطباء في الجيش الأبيض بكل عفوية .

تعتبر إسبانيا من أكثر دول العالم تأثرا بجائحة كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد حيث وصل عدد الإصابات فيها إلى 211 ألف حالة بينما وصل عدد الوفيات إلى 24 ألف وفاة .