» لاعب شهير يحتفل بشفاء أم جدته من كورونا

احتفل النجم الإسباني سيسك فابريجاس، لاعب وسط فريق موناكو الفرنسي، بشفاء أم جدته التى تبلغ من العمر 95 عاما، بعد تعافيها من فيروس كورونا، التى أصيبت به، منذ حوالى أسبوعين .

كتب فابريجاس عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، قائلا:" 95 سنة وتغلبت على الفيروس التاجي، بالأمس جاءت اختباراتها سلبية، جدتي هي بطل خارق لكن لا شيء من هذا سيكون ممكنا بدون مساعدة الممرضات والأطباء الذين يساعدون كل هؤلاء الناس، كل احترامي للجميع منهم على ما يقومون به ليلا ونهارا ، شكرا جزيلا ".

كان نجم موناكو الفرنسي، قال لقناة "لا سيستا" الإسبانية، قبل أسبوعين:"لديها 95 عاما والمسكينة انتقل لها فيروس كورونا، كان هناك أشخاص كثيرين انتقل لهم في الدار وكنا نريد نقلها إلى فندق، لقد أجروا الاختبار للجميع و70% جاءت نتيجتهم إيجابية بما فيهم أم جدتي ".