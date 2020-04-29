السمنة تزيد خطر الوفاة بـ «كورنا» والمدخنون الأقل

29 أبريل 2020 - 09:24 م

كشفت دراسة حديثة، أن السمنة تزيد من خطر الوفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) بنسبة تصل إلى 40 في المائة، وفقاً لبيانات تم جمعها من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببريطانيا.

وأظهرت الدراسة التي أجريت على 17 ألف شخص، وفاة ثلث البريطانيين الذين أدخلوا المستشفى بعد إصابتهم بالفيروس.

وكانت معدلات الوفيات أعلى بنسبة 37 في المائة بين المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة، في المرتبة الثانية بعد الخرف (39 في المائة) وبنسبة أكبر من أمراض القلب (31 في المائة).

وكشفت الدراسة، وهي الأكبر من نوعها في أوروبا، أن أكثر من نصف المرضى (53 في المائة) يعانون من مرض واحد على الأقل. ويعاني ما يقرب من الثلث (29 في المائة) من أمراض القلب، تتعلق بانسداد الأوعية الدموية ما يجعل من الصعب ضخ الدم والأكسجين في الجسم.

وما يقرب من الخمس (19 في المائة) مصابون بالسكري، والعدد نفسه يعاني من أمراض الرئة، ويعاني 15 في المائة من أمراض الكلى و 14 في المائة من الربو.

وأقل من 10 في المائة من الذين دخلوا المستشفيات كانوا مدخنين، وهي نسبة أقل من معدل المدخنين في البلاد (14.4 في المائة). وهذا هو الأحدث في سلسلة متزايدة من الدراسات تشير إلى أن المدخنين يعانون من خطر أقل من غيرهم في الإصابة بفيروس (كوفيد -19).

وتم الكشف عن تلك النتائج في تقرير صادر عن العدوى التنفسية الحادة والناشئة الدولية (ISARIC)، تم إجراؤه من قبل فريق من كبار علماء الأمراض المعدية في بريطانيا، من خلال دراسة شملت 16.749 حالة دخلت المستشفى بين 6 فبراير و 18 أبريل في إنجلترا واسكتلندا وويلز.

وأوضح البروفيسور نويد ستار، المستشار الفخري في علوم القلب والأوعية الدموية والعلوم الطبية، أن القلب يتعرض لضغط كبير في محاولة ضخ الدم المؤكسج حول الجسم بما في ذلك الدماغ.

وقالت الدكتورة هجيرا دامبا ميللر، طبيبة ومحاضرة سريرية، إن الدم أقل قدرة على الانتشار داخل الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لأن أوعيةهم أضيق.

لا يؤدي هذا فقط إلى إبطاء مسار الأكسجين إلى الأعضاء، ولكنه يعني أيضًا أن الخلايا المناعية في الدم غير قادرة على الوصول إلى الفيروس بسرعة حسب الحاجة.

وأضافت: "إذا كنت مصابًا بداء السكري، لديك مستويات عالية من السكر ويصبح دمك مثل العسل. جسديًا".

وتابعت: "يصعب على الجهاز المناعي الوصول إلى الفيروس. تسبب الفيروسات الكثير من الضرر قبل أن يكتشفها الجهاز المناعي. وعندما يبدأ الجسم في العمل، لن يعمل كما يجب. وستتلف الخلايا المناعية، لأنها مشبعة بالسكر منذ سنوات ولا تعمل بالطريقة التي يجب أن تعمل بها".

وهذه الدراسة هي الأحدث التي تشير إلى أن المدخنين هم أقل عرضة للإصابة بمرض فيروس التاجي.

إذ وجد أكاديميو جامعة "كلية لندن" بعد دراسة 28 بحثًا، أن نسب المدخنين بين المرضى في المستشفيات كانت "أقل من المتوقع". وأظهرت إحدى الدراسات أن نسبة المدخنين بين مرضى (كوفيد – 19) خمسة بالمائة فقط، أي ثلث عدد المدخنين البالغ 14.4 بالمائة.

ووجدت دراسة أخرى في فرنسا، أن معدل الإصابة أقل أربع مرات. وفي الصين، أشارت دراسة إلى أن 3.8 في المائة من المرضى كانوا مدخنين، على الرغم من أن أكثر من نصف السكان يدخنون السجائر بانتظام.

وقالت ليندا بولد، أستاذة الصحة العامة في جامعة إدنبرة: "هناك شيء غريب يحدث مع التدخين والفيروس التاجي". وأشارت إلى أن النيكوتين قد يتصدى لمحاولة دخول الفيروس الجسم.

ويدخل الفيروس الخلايا داخل الجسم عبر هياكل تسمى مستقبلات ACE-2، والتي تغطي سطح بعض الخلايا، ومن بينها الشعب الهوائية والرئتين. ويعتقد أن عدد المستقبلات لشخص ما يختلف اعتمادًا على علم الوراثة وتشير بعض الأدلة إلى أنها أعلى في المدخنين. وهذا يمكن، من الناحية النظرية، أن يعرضهم لخطر أكبر للإصابة بالفيروس التاجي.

من ناحية أخرى، تظهر دراسات أخرى أن النيكوتين يقلل من عمل مستقبلات ACE-2 مما يشير إلى أن المدخنين أقل عرضة للإصابة بالفيروس في المقام الأول.

