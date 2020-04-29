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السودان يطالب روسيا بمساعدته في مواجهة "كورونا"

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الطيب حسين

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كشف القائم بأعمال السفارة السودانية لدى روسيا أونور أحمد أونور اليوم الأربعاء، أن الخرطوم توجهت إلى موسكو بطلب تقديم المساعدات للسودان لمواجهة وباء "كوفيد 19".
وأوضح في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الخرطوم طلبت من موسكو التركيز على إرسال مساعدات تقنية في مجال أجهزة التنفس الصناعي، والملابس الطبية الواقية من المرض.

وقال: "طلبنا عددا من المساعدات، بالذات طلبنا مساعدات فنية في مجال أجهزة التنفس الصناعي، والملابس الطبية الواقية من المرض. هذه هي المجالات، التي ركزنا عليها. ونأمل فيأن يوافق الجانب الروسي على الطلب السوداني في أقرب وقت ممكن".

وأضاف أونور: "هناك تعاون سياسي واقتصادي كبير بين السودان وروسيا. هذا صحيح، نحن طلبنا مساعدات فنية من روسيا، أسوة بما قدمته موسكو للعديد من الدول الصديقة، سواء كان ذلك في المحيط الإقليمي أو في الإقليم الدولي".

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت مؤخرا، أن عددا من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، من بينها اليمن والسودان طلبت مساعدات من موسكو لمواجهة وباء "كوفيد 19".

وأعلنت وزارة الصحة السودانية يوم أمس الثلاثاء، عن تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 318، فيما بلغت الوفيات 25 حالة.

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