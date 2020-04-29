مفتي الجمهورية إنذار شديد لرافضي دفن ضحايا كورونا

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دفن الموتى من وسائل تكريم الإنسان .

وأوضح "علام"خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نور النبي» على قناة صدى البلد «التكليف يأمرنا بتغسيل المتوفى ونكفنه وندفنه، وهو ما يعد فرض كفاية، وحال التقاعس عن تنفيذه يأثم الجميع».

وأضاف «رفض البعض دفن متوفى كورونا خطيئة وجريمة كبيرة، وكان ينبغي عليهم أن يسألوا أولا ويستفسروا عن حقيقة انتقال عدوى كورونا من جثمان المتوفى، قد يكون ما حدث جهل من البعض وسوء نية من الآخرين».


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