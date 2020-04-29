حركة ترقيات جديدة بمشيخة الأزهر الشريف

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ندب الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، للعمل أمينا عاما لهيئة كبار العلماء، لمدة عام قابلة للتجديد .

كما قرر شيخ الأزهر، ندب الأستاذ الدكتور عطا عبد العاطي محمد محمد السنباطي، العميد السابق لكلية الدراسات العليا وأستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر، للعمل رئيسا لأكاديمية الأزهر لتدريب وتأهيل الأئمة والدعاة والوعاظ وباحثي وأمناء الفتوى، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد .

والجدير بالذكر أن، المركز الإعلامي للأزهر الشريف، أطلق حملة جديدة تحت عنوان ”أياما معدودات” على موقع الأزهر الشريف الرسمي.

وتهدف الحملة إلى توعية المسلمين بأهمية أيام رمضان وفرصة اقتناء واستغلال تلك الأيام فى العبادات وتوعيتهم بآداب وأحكام الصيام فى شهر رمضان وتوضيح المفاهيم الدينية المتعلقة بالشهر الكريم .