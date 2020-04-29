» وفاة نحو 900 شخص بسبب كحول مغشوش في إيران

29 أبريل 2020 - 07:55 م

بلغ عدد الوفيات في إيران، جراء استهلاك مشروبات كحولية مغشوشة، 796 شخصاً، منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ارنا"، قال عضو هيئة مركز البحث العلمي بمعهد الطب الشرعي، كامبيز سلطاني نجاد، إن وفيات الكحول المغشوشة بلغ 796 حالة منذ ظهور كورونا في البلاد قبل نحو شهرين ونصف.

ولفت أن معظم الوفيات وقعت في العاصمة طهران، مبينا أنها سجلت 205 حالة.

وأضاف نجاد، أن أكثر من 4 آلاف شخصاً راجعوا المشافي في عموم البلاد، إثر تسممهم من المشروبات الكحولية المغشوشة.

يشار أن الإعلام الإيراني أعلن أمس أن عدد وفيات الكحول المغشوشة بلغ 728 حالة.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت سابقا زيادة استهلاك المشروبات الكحولية المغشوشة خلال آخر شهرين ونصف، نتيجة انتشار مزاعم بأن الكحول مفيدة للتعافي من فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن تعاطي الكحول ممنوع في إيران، ويلجأ البعض إلى إنتاجها سراً بطرق بدائية.

وبحسب القانون الإيراني، يسجن المتاجر بالكحول بين 6 أشهر إلى عام واحد، ويجلد 74 جلدة، فيما يجلد شاربه 80 جلدة. -

