  • الأربعاء 29 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر09:00 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هشام عشماوي

أول دعوى قضائية ضد زوجة "هشام عشماوي"

مفتي الجمهورية شوقي علام

مفتي الجمهورية إنذار شديد لرافضي دفن ضحايا كورونا

مشيخة الأزهر الشريف

حركة ترقيات جديدة بمشيخة الأزهر الشريف

السعودية

الإعلان غدًا.. السعودية تشتري أحد أكبر الأندية الإنجليزية

أول لقاح ضد الملاريا ينتظر إجازة هيئة الأدوية الأوروبية

تعافي 90% من مرضى كورونا بعد استخدام علاج للملاريا

واتس اب

شركة إسرائيلية تخترق حسابات مسؤولين كبار على «واتساب» (القصة الكاملة)

الإفتاء

الإفتاء تعلق على إشادة "جونسون" بمسلمي القطاع الصحي

هالة زايد

الصحة: تراجع عدد المصابين بـ"كورونا" آخر 24 ساعة

لقاح كورونا

تغيير طاقم طبي بمستشفى أسيوط بعد تعدد إصابات كورونا

مدمرة أمريكية

مدمرة أمريكية تفتح النار على زورق سياحي إماراتي

فيديو.. لحظة استخراج جثة رجل من بطن تمساح

الصفحة الأخيرة

بالفيديو.. تمساح يلقي التحية على فوج سياحي
بالفيديو.. تمساح يلقي التحية على فوج سياحي
Advertisements

فتحى مجدى

أخبار متعلقة
#

أول فيديو للحظة وقوع زلزال مدمر بتركيا

#

يدخل زجاجة في مؤخرته.. والأطباء يستخرجونها بعملية جراحية

بعد جهد مضن وعمليات بحث متواصلة عن صياد مفقود من قبل السكان المحليين المفقود في دلتا نهر لاكار بإندونيسيا، اكتشفوا أن الرجل المتغيب سقطة ضحية لتمساح قام بالتهامه.
وتعود الواقعة إلى يوم الأحد 26 أبريل، عندما سقط الصياد سيافري (55 سنة) فريسة لتمساح في النهر قام بابتلاعه، في تلك اللحظة الذي شاهده فيه صديقه الذي أخذ في إطلاق الصرخات طلبًا للمساعدة.
وأبلغ سكان قرية تيلوك لانوس القريبة الشرطة بالهجوم، وأطلقوا فرقًا من الصيادين لمحاولة العثور على "سيفري" والتمساح. وخلال عمية البحث يوم الاثنين عثروا على ساق مقطوعة على ضفة النهر. 
وبعد وقت قصير، قاموا بنصب كمين للتمساح الذي يبلغ طوله 13 قدمًا،  وأطلقوا النار عليه، ومن ثم قاموا سحبه من الماء قبل أن يشقوا بطنه، للبحث في أحشائه عن صديقهم المفقود، وعثروا على رأس الرجل، إلى جانب ذراع مقطوع بداخلها.
وانتقد هيرو سوتمانتورو، رئيس وكالة الحفاظ على الموارد الطبيعية في مقاطعة رياو، السكان المحليين لقتلهم التمساح. وقال إن وفاة الصياد كانت مأساوية، ولكن تم تحذير السكان المحليين من الذهاب إلى الصيد أو السباحة في المستنقعات حول الدلتا.
وتم إصدار تحذيرات في يونيو 2019 للسكان المحليين بوجود خطر تشكله التماسيح في المياه المالحة. 
وتستخدم التماسيح الكمائن لجذب فريستها من ضفاف النهر، قبل إغرقها، ومن ثم ابتلاعه بالكامل. وفي يوليو 2018، وذبح السكان المحليون الإندونيسيون، 300 تمساح، انتقامًا لأكلها رجل في غرب بابوا. 
وقال هيرو: "تلقينا معلومات بأن الهجوم وقع ليلة الأحد. لقد حذرنا الجمهور منذ فترة طويلة من تجنب موطن التمساح في المياه المالحة. لم يكن هذا هو الهجوم الأول، حيث وقعت هجمات مماثلة من قبل حول نهر لاكار".
وأضاف: "الضحية ربما لم تكن تعرف أن المنطقة كانت موطنًا لتماسيح المياه المالحة"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وأشار هيرو إلى أن مسؤولي الحياة البرية عاجزون عن التحرك ضد القرويين الذين قتلوا التمساح، لكنه تعهد بزيادة الدوريات لرسم خريطة موطن التماسيح لمحاولة منع وقوع هجمات مماثلةو ي المستقبل. وأضاف: "التماسيح المالحة من بين الحيوانات البرية التي يحميها القانون". 
شاهد من هنا..



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الإعلان عن نتائج تحاليل كورونا للعائدين من ميناء ضباء
» وفاة نحو 900 شخص بسبب كحول مغشوش في إيران
» الأردن يخفف قيود حظر "كورونا"
» ولاية نيويورك تحذر اليهود
» 5 آلاف للساعة في رمضان.. الأمن يضبط شبكة آداب
» الصحة تعلن شفاء 31 مصابًا من كورونا وخروجهم من العزل
» اكتشاف أثري أثناء حفر قبر عميق لمتوفى بـ"كورونا"
» «حمل النساء» داخل حمامات السباحة يطيح بمسؤولة رفيعة
» مفاجأة.. نجم يوفينتوس لا زال مصابًا بفيروس كورونا
» كويكيب خطير يمر على مسافة قريبة من الأرض
» أول تعليق لـ"الخليفي" على إلغاء الدوري الفرنسي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:45 ص

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية