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تونس تعلن السيطرة على "كورونا"

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الطيب حسين

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أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، الأربعاء، أن تونس سيطرت على الموجة الأولى من وباء كورونا، فيما لم يستبعد حدوث موجة ثانية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد بمقر الحكومة في العاصمة التونسية، وخصص للإعلان عن استراتيجية الحجر الصحي المخفف التي تعتزم تونس اعتمادها اعتبارا من الإثنين القادم.
وقال المكي: "سيطرنا على الموجة الأولى من فيروس كورونا، والأعداد المنخفضة للإصابات دليل على ذلك (..) وهذا لا يعني أننا في منأى عن موجة ثانية".
وأضاف أن تونس استطاعت تجنب 25 ألف إصابة، وأكثر من ألف وفاة ناجمة عن الفيروس، معتبرا أن بعض الأرقام قد تعود للارتفاع، ولكنها تبقى تحت السيطرة.
وتابع أن "الحجر الصحي الموجه (المخفف) ليس تخفيضا في الاهتمام بالهدف الأول وهو حماية المواطنين"، لافتا إلى أن "أي إجراء اتخذناه لإطلاق (استئناف) هذه المهنة وتلك هو فوق كل اعتبار، ولن يتحقق دون التزام المواطنين وهنا نعتمد على درجة وعيهم".
وشدد المكي على أنّ قدرة الدولة على التنظيم والتزام المواطن، أمر مهم جدا في نجاح هذه الاستراتيجية.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت تونس تخفيف إجراءات الحجر الصحي عبر اتباع استراتيجية "الحجر الصحي الموجه" الذّي يقوم على العودة تدريجيا إلى الحياة العادية.
وحتى مساء الثلاثاء، سجلت تونس 975 إصابة بالفيروس، بينها 40 وفاة، فيما تعافى 279.

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