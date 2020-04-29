» ولاية نيويورك تحذر اليهود

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حذرت بلدية نيويورك الأمريكية، الأربعاء، الجالية اليهودية من انتهاك الإرشادات والتدابير المفروضة للحد من جائحة كورونا.
يأتي ذلك على خلفية مشاركة عدد كبير من أبناء الجالية اليهودية بالمدينة، في جنازة أقيمت بمنطقة بروكلين.
وقال رئيس البلدية بيل دي بلاسيو، عبر تويتر: "رسالتي إلى المجتمع اليهودي ولجميع المجتمعات ببساطة: انتهى وقت التحذيرات".
وأضاف: "أوعزت إلى شرطة نيويورك بالمضي على الفور في استدعاء أو حتى إلقاء القبض على أولئك الذين يتجمعون في مجموعات كبيرة. إن الأمر يتعلق بوقف الجائحة وإنقاذ الأرواح".
ووصف دي بلاسيو، التجمع الثلاثاء خلال جنازة الحاخام حاييم ميرتز، الذي توفي بكورونا، بأنه "غير مقبول بتاتا".
وأوضح: "ذهبت بنفسي للتأكد من تفريق الحشد. وما رأيته لن يتم التسامح معه طالما أننا نكافح الفيروس".
وأثارت تغريدة رئيس بلدية نيويورك انتقادات بين أوساط الجالية اليهودية، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.
ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس المدينة حاييم ديوتش، قوله تعليقا على تغريدة بلاسيو: لا بد أن هذه مزحة. هل حدد رئيس بلدية نيويورك حقا مجتمعا عرقيا معينا على أنه غير ملتزم بتدابير المدينة.
ولا تزال نيويورك في صدارة الولايات الأمريكية من حيث عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس.
وبلغ عدد الإصابات في الولاية 291 ألفا و996، والوفيات 22 ألفا و668.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا. 

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