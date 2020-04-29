تعافي 90% من مرضى كورونا بعد استخدام علاج للملاريا

29 أبريل 2020 - 07:28 م

قال أطباء أمريكيون، إن دواء الملاريا "هيدروكسي كلوروكوين" ساعد على تعافي 90 في المائة من مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وذكر تقرير نشرته رابطة الأطباء والجراحين الأمريكيين (AAPS)، أن المرضى الذين تم إعطاؤهم "هيدروكسي كلوروكين" أمضوا وقتًا أقل في المستشفى من نظرائهم الذين تم إعطاؤهم أشكالًا أخرى من الأدوية، مثل العقار المضاد للفيروسات "أفيجان".

وخضع أكثر من 2300 مريض للعلاج باستخدام "هيدروكسي كلوروكوين" كجزء من الاختبار، وقد أنهى 91.7 في المائة منهم خطة العلاج بـ "نتيجة جيدة"، وفق التقرير الذي نصح الأطباء باستخدام الدواء في علاج مرضى الفيروس التاجي.

وكان 4.4 في المائة من المرضى لديهم نتائج فيروسية ضعيفة، و4.3 في المائة لديهم نتائج سريرية ضعيفة، نقل عشرة منهم إلى وحدات العناية المركزة، توفي خمسة مرضى، وكان هناك 31 بحاجة إلى عشرة أيام أو أكثر من العلاج في المستشفى.

وذكر التقرير: "ارتبطت النتائج السريرية والفيروسية الضعيفة باستخدام المرضى عوامل الحصر بيتا الانتقائية".

وكشفت النتائج أن المرضى الذين عولجوا بعقار "هيدروكسي كلوروكوين" أمضوا وقتًا أقل في المستشفى. كما أن الذين عولجوا بعقار الملاريا ينفقون أقل ثلاث مرات أقل خلال فترة علاجهم من الذين يعالجون بأدوية أخرى.



وتوجهت رابطة الأطباء والجراحين الأمريكيين بخطاب إلى حاكم ولاية أريزونا، "دوج دوساي"، متضمنًا النتائج التي توصلت إليها، ليتراجع عن قراره الذي أصدره بمنع الاستخدام الوقائي للكلوروكين أو هيدروكسي كلوروكين ما لم يتم مراجعته، وظهور أدلة على نجاح استخدامه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بالدواء الذي قال إنه "سيغير قواعد اللعبة"، وناشد الأمريكيين باستخدامه، قائلاً "ما الذي يجب أن تخسره؟".

كما منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، الضزء الأخضر لبعض الأطباء في الولايات المتحدة باستخدام الدواء على مرضى (كوفيد – 19).

لكن خبيرًا أمريكيًا كبيرًا قال إنه لا يوجد دليل يدعم استخدام الدواء على المرضى. وحذر الدكتور أنتوني فوسي كبير الأخصائيين في الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الأدلة حول العقار غير مؤكدة، نظرًا لأن الدراسة الصينية شملت 30 مريضًا فقط، لأن نتائجها أيضًا غير كافية لإثبات أن الدواء يعمل أو لا يعمل.

كما حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من استخدام الدواء خارج المستشفى. وعلى الرغم من نقص البيانات النهائية، إلا أن رابطة الأطباء والجراحين الأمريكيين قالت إن الأطباء يجب أن يستمروا في استخدام عقار الملاريا.

ووفق التقرير الصادر عنها، فإن 53.2 في المائة من المرضى من الإناث و46.8 في المائة من الذكور. ووجدت الدراسة أن معدلات الوفيات كانت أقل أيضًا للمرضى الذين تلقوا دواء الملاريا.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 58 ألف حالة وفاة، وأكثر من مليون حالة إصابة.

