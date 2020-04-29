» 5 آلاف للساعة في رمضان.. الأمن يضبط شبكة آداب

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم التجمع الأول، من ضبط شبكة أعمال منافية للآداب، بدائرة القسم، مقابل 5 آلاف جنيه في الساعة بنهار رمضان، وتم تحرير المحضر وتباشر النيابة التحقيقات .

كانت البداية بمشادة كلامية بين أحد أفراد الأمن بمدينة الرحاب، وأحد المترددين راغبي المتعة الحرام.

حيث اعترض فرد الأمن خاص لإحدى الكمبوندات بمنطقة القاهرة الجديدة شخصين يدخلون للعمارة التي بها الشقة، واستوقفهم ومنعهم من الدخول، وحدثت مشادة كلامية لرفض الأمن دخولهم، لأنهم ليسوا من سكان العمارة وبسؤالهم عن سبب الدخول ورفضه اعتراضه، وأصر الأمن على الإبلاغ والقيام بدوره الأمني .

وانتقلت أجهزة الأمن، تبين أنهم يحاولون الصعود لشقة لممارسة الرزيلة، وبسؤالهم عن سبب تواجدهم تبين أنهم من مدينة الشروق، وحضروا لممارسة الرزيلة مقابل 5 ألاف جنيه للساعة.

وعلى الفور تم إخطار مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ورئيس قطاع مباحث القاهرة الجديدة، ومفتش المباحث، وأمروا باتخاذ الإجراءات القانونية .

وتوصلت التحريات والضبط بأن المتهمين منهم روسية مستأجرة الشقة، تقوم بممارسة وتسهيل الدعارة وعرض أخريات على راغبي المتعة.

وتم ضبط مبلغ مالي من متحصلات ممارسة الرزيلة، زجاجات ماء كحولى، ومجموعة من حافظ وقائي ذكرى، كما تبين أنها تقوم بممارسة الرذيلة عن طريق عرضها موقع على الانترنت وتعطى عنوانها بالرحاب بعد استقطاب الراغب، تم تحرير محضر بالواقعة وعرض المتهمين على النيابة.