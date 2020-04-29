» اكتشاف أثري أثناء حفر قبر عميق لمتوفى بـ"كورونا"

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مقابر أثرية
مقابر أثرية
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محمد فضل- متابعات

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يلجأ البعض إلى حفر مقابر عميقة لدفن ضحايا فيروس كورونا، خوفًا من انتشار الفيروس بعد الدفن.

وعثرت السلطات الإيرانية، في محافظة مازندران شمالي البلاد، على قبر يعود لحقبة الإمبراطورية الفرثية (247 ق.م – 224 ب.م)، خلال عملية دفن أحد المتوفين بسبب فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، عن المؤرخ علي رمضاني باتشي، قوله إنه تم العثور على قبر يضم جثة جندي عاش خلال حقبة الإمبراطورية الفرثية.

وأضاف أن قبور وفيات كورونا، يتم حفرها بشكل أعمق من نظيراتها الأخرى، بناء على تعليمات وزارة الصحة الإيرانية، وأن العثور على القبر التاريخي جاء نتيجة لذلك.

وأضاف أنه عُثر في القبر نفسه إلى جانب جثة الجندي، على غمد سيف من الحديد، وهيكل بشري، وبعض المعدات الحربية المصنوعة من الحديد، خلصوا بعد تدقيقها، إلى أنها تعود للحقبة الفرثية.

وأشار المؤرخ الإيراني إلى عثورهم قبل عامين، في المقبرة ذاتها، على قطع أثرية تعود لما قبل 3 آلاف و500 عام.


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