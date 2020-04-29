» «حمل النساء» داخل حمامات السباحة يطيح بمسؤولة رفيعة

أقال رئيس إندونيسيا، جوكو ويدودو، مسؤولة بمجال حماية الطفل عقب تصريح مثير للجدل أطلقته بشأن إمكانية حمل النساء في المسابح المختلطة، من خلال "حيوانات منوية قوية" دون إيلاج .

كانت مفوضة لجنة حماية الطفل الإندونيسية، سيتي هيكماواتي قالت إنه يجب على النساء توخي الحذر عند الاستحمام في المسابح المختلطة مع الرجال، لأنه "من الممكن أن يقذفوا بحيواناتهم المنوية عند استثارتهم، وبالتالي يتسببون في الحمل" من خلال "نوع من الحيوانات المنوية القوي للغاية"، وفق ادعائها .

وقرر الرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو"، عزل المسؤولة التي أدلت بهذا التصريح، بعد أن قاومت محاولات عزلها من منصبها، إثر ادعاءتها التي فجرت موجة سخرية على نطاق واسع .

وفي تصريحها المثير للجدل، قالت هيكماواتي: "هناك نوع قوي من الحيوانات المنوية يمكنها التسبب في الحمل حتى دون إيلاج، وإذا كانت المرأة في مرحلة نشاطها الجنسي، فقد يحدث مثل هذا الحمل، حيث لا يعلم أحد على وجه اليقين كيف يتصرف الرجال أثناء رؤية النساء في المسابح ".

من جانبه أعلن المدير التنفيذي لجمعية الأطباء الإندونيسيين، نازار، أن ذلك "أمر مستحيل"، حيث "تحتوي المياه في حمامات السباحة على الكلور وغيره من المواد الكيميائية التي لا يمكن أن تسمح للحيوانات المنوية بالبقاء على قيد الحياة ".

كذلك رد على مزاعم هيكماواتي، طبيب شهير في مجال الصحة بإندونيسيا، يدعى بلوج دوكتور: "إذا لم تكن تفقه شيئا في أمور الطب، عليك ألا تدلو بدلوك، وتلتزم الصمت. بدلا من التصريحات التي يمكن أن تسبب القلق والذعر ".

وأضاف: "أؤكد أن السباحة مع الجنس الآخر لا تسبب الحمل. فليس كل الرجال الذين يسبحون يقذفون، والحيوانات المنوية لا تستطيع الحياة في بيئة المياه التي تحتوي على كلور في المسبح، ناهيك عن إمكانية هذه الحيوانات الولوج إلى داخل العضو الأنثوي ".

وأصدرت هيكماواتي اعتذارًا ، بعدما أثارت ادعاءاتها ردود فعل عنيفة في الأوساط الشعبية والطبية بإندونيسيا .

وقالت: "أعتذر للجمهور عن الإدلاء بتصريحات غير صحيحة، كان التصريح شخصيًا، ولا علاقة له باللجنة الإندونيسية لحماية الطفل. أعلن سحبي لهذا التصريح، وأناشد الجميع عدم نشره وإتاحته على نطاق أوسع ".

كما أصدر رئيس اللجنة الإندونيسية لحماية الطفل، سوسانتو، بيانًا قال فيه إن هيكماواتي في تصريحها لا تمثل اللجنة، وأضاف: "نعلن هنا أن مواقف وآراء اللجنة الإندونيسية لحماية الطفل لا تنعكس في السرديات المنتشرة على مواقع الإنترنت ".

وعلى الرغم من ذلك، دعا كثير من مستخدمي الإنترنت هيكماواتي إلى الاستقالة أو إقالتها بسبب المزاعم غير العلمية، التي تسببت في الإحراج عقب انتشارها بشكل فيروسي .

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، أعلنت اللجنة الوطنية حماية الطفل في إندونيسيا، إنهم تريد طردها بعد أن تسببت في موجة واسعة من الإدانة والسخرية .

كما اتهمها المحققون بعدم الأمانة في الادعاء بأن أقوالها تدعمها "دراسات علمية". وعندما رفضت ترك منصبها، تدخل الرئيس جوكو ويدودو الذي وقع على مرسوم يقضي بفصلها .

وقالت هيكماواتي بعد تأكيد إقالتها وقبولها القرار الصادر بعزلها،، إنها ستناشد الرئيس إعادة النظر وتغيير رأيه، وأشارت إلى أنها يتعين على الجميع العمل معًا من أجل المصالح العليا للبلاد .