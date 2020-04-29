» كويكيب خطير يمر على مسافة قريبة من الأرض

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مر كويكب بحجم جبل اليوم بالقرب من كوكب الأرض دون أن يصطدم به أو يترك أضرارًا .

والصخرة العملاقة التي تسمى 1998 -OR2 يبلغ عرضها ميلًا، وكانت تسر بسرعة 19000 ميل في الساعة عندما اقتربت من الأرض صباح الأربعاء .

وقالت وكالة ناسا إن الكويكب - المعروف باسم (52768) 1998 OR2 - من المتوقع أن يكون على بعد 3.9 مليون ميل فقط ، أو 16 ضعف المسافة بين الأرض والقمر .

وعلى الرغم من تصنيف الكويكب على أنه جسم خطير محتمل (PHO) ، قال العلماء إنه لن يعرض الكوكب للخطر .

وقال الدكتور براد تاكر، عالم الفيزياء الفلكية في الجامعة الوطنية الأسترالية: "إن هذا الكويكب لا يشكل أي خطر على الأرض ولن يصطدم بها، إنها كارثة لن نواجهها ".

وتابع: "على الرغم من كبر حجمه، إلا أنه لا يزال أصغر من الكويكب الذي أثر على الأرض وقضى على الديناصورات ".

وفي الوقت الحاضر، لا توجد كويكبات معروفة تشكل خطرًا مباشرًا على الأرض .

وفي تعليق على الصور الأخيرة، قال الفريق، الذي بدأ ملاحظاته في 13 أبريل، إنه بدا وكأن الكويكب يرتدي قناعًا .

ومن المقرر أن يستمر العلماء في مراقبة الكويكب، لكنه لن يقترب بشكل كبير من الأرض قبل 49 عامًا .

وكانت وكالة ناسا حذرت من أن الوقت قد حان للتعامل مع تهديد كويكب يدمر الأرض على محمل الجد .

ويصنف مركز "ناسا" الكويكب الذي "يحتمل أن يشكل خطرًا" إذا كان قطره 150 مترًا أو أكبر، ويبتعد عن الأرض بمسافة 7.5 مليون كيلومتر، وإذا تقاطع مداره مع مدار الأرض حول الشمس .

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