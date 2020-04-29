بعد فضية البنطلون.. امرأة عارية تظهر على الهواء خلال مقابلة تليفزيونية

بينما كان المشاهدون يتابعون مقابلة تليفزيونية يجريها صحفي إسباني حول أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) تفاجئوا بامرأة عارية تظهر في الخلفية، الأمر الذي فجر ضجة واسعة .

كان ألفونسو ميرلوس يجري مقابلة على موقع "يوتيوب" على قناة "Estado de Alarma " (حالة إنذار)، عندما دخلت امرأة فجأة إلى الغرفة التي يتحدث فيها دون أن تلاحظه .

وعلى الرغم من أن الموقف كان عابرًا إلا أنه استرعى انتباه المشاهدين الذين لم يفوتوا الفرصة وقاموا بتداول المقطع على نطاق واسع عبور وسائل التواصل الاجتاعي .

وشوهدت المرأة التي كانت ترتدي ملابس داخلية، وهي تتحرك داخل غرفة المعيشة بينما تحمل لوحة في يدها. ولاحظ المشاهدون أيضًا أنها ليست صديقة ألفونسو، مارتا لوبيز، متسابقة "Big Brother" السابقة، وفقًا لتقارير محلية .

وقال ألفونسو في تصريحات لموقع (Web 24 News) إنه لم يعد لديه علاقة مع "لوبيز". وأضاف: "في الوقت الحالي لا أريد الإدلاء بمعلومات، أو حتى توضيح الوضع لأنه ما يتم نشره أو قوله لا يتماشى مع الواقع ".

وتابع: "لذا، بعد بضعة أيام، سيكون كل شيء أكثر وضوحًا، لكن العلاقة لم تعد موجودة بالشكل التي كانت عليه، في الوقت المناسب ستظهر بعض الأشياء بشكل أوضح ".

وقالت "لوبيز" في تصريحات صحفية إنها تمر حاليًا بانفصال مؤلم إلى حد ما مع "ميرلوس"، ووجدت أن الأمر برمته "غير سارٍ" و "مخجل ".

وجاء ذلك في الوقت الذي لم تهدأ فيه بعد الضجة التي أثارها ظهور مراسل برنامج "صباح الخير أمريكا"، ظهوره على شاشة التليفزيون وهو يرتدي "جاكت" من دون بنطلون، حيث ظهرت ساقاه العاريتان وسرواله الداخلي أمام الكاميرا .

وظهر ويل ريف، نجل الممثل الراحل كريستوفر ريف، الشهير بــ "سوبرمان" في البرنامج الصباحي صباح الثلاثاء، بينما يناقش مبادرة جديدة لاستخدام طائرات بدون طيار لتقديم وصفات طبية لكبار السن .

لكن العديد من المشاهدين وجدوا أنفسهم غير قادرين على التركيز في الموضوع الذي يتحدث عنه، بعد أن ظهر ويل (27 عامًا) دون سروال، على الرغم من ارتداء جاكت رمادي وقميص أزرق، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية .

وأثناء حديثه إلى المذيعة إيمي روباتش، تم تغطية رجل ويل بالشريط الذي يظهر في الجزء السفلي من الشاشة، مكتوبًل عليه: "صيدليات المستقبل، باستخدام الطائرات بدون طيار لتقديم وصفات طبية للمرضى ".

وعندما انتقلت الكاميرا إلى ويل، ظهر فخذه العاري والشورت الأسود الذي يشبه زي الملاكمين الأسود .

ولم يدرك (ABC News) الورطة، واستمر في الحديث بحماسة، وانهالت عشرات التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي حول الواقعة، والتي تضمنت تعبيرات ساخرة من الظهور الكوميدي للمراسل التليفزيوني .



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