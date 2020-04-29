رسميًا.. السبت المقبل إجازة العمال بدلًا من الجمعة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية ” فيديو كونفرانس”.

جاء ذلك لمناقشة عددٍ من القضايا والملفات الاقتصادية، وكذا الموقف الحالي للتداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد، والإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها للتغلب عليها .

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قراراً بأن يكون يوم السبت المقبل، الموافق 2 مايو 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلا من يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2020.

ويكون ذلك في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد العمال .