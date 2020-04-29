» مفاجأة.. نجم يوفينتوس لا زال مصابًا بفيروس كورونا

أكد تقرير إسباني اليوم، أن اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، لا يزال يعاني من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويشار إلى أن ديبالا أعلن في 21 مارس الماضي، أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء التحليل.

وقال برنامج “التشيرنجيتو” الإسباني، إن اللاعب الإيطالي باولو ديبالا خضع لفحوصات جديدة، للمرة الرابعة منذ إصابته، إلا أن التحليل الأخير جاء إيجابيًا مره أخرى.

ولفت البرنامج الإسباني إلى أن نجم يوفينتوس أجرى فحوصاته الأربعة على مدار 6 أسابيع فقط ولا يوجد تقدم في حاله ديبالا.