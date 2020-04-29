أرقام مفزعة.. أمريكا تسجل 24 ألف إصابة بـ"كورونا" في ساعات

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سجلت الولايات المتحدة ، أكثر من 24 ألف إصابة جديدة و2096 وفاة، بفيروس كوورنا المستجد خلال الـ24 ساعة الفائتة. 

وقالت جامعة "جونز هوبكنز" التي تسجل بيانات السلطات الفيدرالية والمحلية عن ضحايا كورونا، وكذلك وسائل الإعلام ومصادر أخرى مفتوحة، إن 2096 شخصا من المصابين بالفيروس التاجي توفوا في الولايات المتحدة في اليوم الأخير، حيث كان هذا الرقم أقل بكثير قبل يوم وبلغ 1378 أول أمس.

وأعلنت الجامعة عن تسجيل 24،385 حالة إصابة جديدة، قفزا من 22412 في اليوم السابق.

وهذا يعني أن عدد الإصابات الجديدة زاد بمقدار 1973 إصابة عن اليوم السابق، وبـ718 وفاة عن أول أمس.

وبحسب الجامعة، في الوقت الحالي يتجاوز عدد حالات الإصابة بالنوع المستجد من الفيروس التاجي في الولايات المتحدة المليون ويبلغ مليونا و12 ألفا و 583 إصابة  وأكثر من 58 ألف وفاة.

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