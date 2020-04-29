  • الأربعاء 29 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:27 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مدمرة أمريكية

مدمرة أمريكية تفتح النار على زورق سياحي إماراتي

رامز جلال مجنون رسمي

عاجل.. وقف برنامج "رامز مجنون رسمي" من العرض

شاكوش ومنير

حسن شاكوش يُكذّب محمد منير بتسجيل صوتي على الهواء

ارشيفية

أرقام مفزعة.. أمريكا تسجل 24 ألف إصابة بـ"كورونا" في ساعات

الشرطة السعودية تنقذ رضيعة من وحشية والدها

"شرب الخمر في نهار رمضان"..القبض على سعودي أثار الغضب

فريدة سيف النصر

فنانة شهيرة تكشف واقعة جعلتها تقرر ارتداء الحجاب

الرئيس السيسي

مستشار الرئيس يكشف عن الأدوية التي تستخدم لعلاج مصابي كورونا

الطيب

شيخ الأزهر يوضح كيفية الانتصار على فيروس كورونا

مستشفى "كورونا" السعودية- أرشيفية

السعودية تسجل 1325 إصابة بـ"كورونا" آخر24 ساعات

وزيرة الصحة

الصحة: 25% من وفيات كورونا تتم قبل النقل لمستشفيات العزل

بعد الإغراء..

فنانة شهيرة تكشف واقعة جعلتها تقرر ارتداء الحجاب

الصفحة الأخيرة

فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تكشف تعرضها للاعتداء تحت تهديد السلاح

#

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بارتداء الحجاب

#

فنانة شهيرة تكشف السر وراء غيابها في رمضان

#

"شيشة وقمار بعد ارتداء الحجاب".. فنانة شهيرة تثير موجة غضب

الحجاب

فنانة

اغراء

فريدة سيف النصر

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر، سبب ارتدائها الحجاب فترة من الزمن قبل العودة إلى التخلي عنه مرة أخرى، مشيرة إلى أن الفنانة والراقصة "أميرة" كانت سببًا في ارتدائها الحجاب، خلال جلسات دينية لمجموعة من الأصدقاء.

وتابعت فريدة خلال حلولها ضيفة ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه إيناس الدغيدي، :" لم أتنكر من أدوار الإغراء التى قمت بها، ولكن "ماقدمتش بوس" فى السينما، وهند رستم نفسها رشحتنى لأن أكون على عرش الإغراء".

وأضافت فريدة، ارتدائى الحجاب كان بسبب ظروفى الصعبة والنفسية، "أخويا مات وهو 21 سنة.. وأسوأ ما فى فترة حجابي هو تدخل بعض أصدقائي وقتها فى حياتي الشخصية"

وقالت ، إنها تعرضت للخيانة من زوجها مع صديقتها، لافتة إلى أنها رفضت الزواج بعد ذلك من أي شخص متزوج، بخلاف الشائعات التي تداولها الأفراد حول زواجها مرة أخرى.

وتابعت: «كرهت الرجالة بعد خيانة زوجي لي»، ذاكرة أنها تقدس الحياة العائلية، إضافة إلى أنها شخص يحب البقاء في المنزل بين والدتها وإخوتها وأبنائها وأحفادها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مفاجأة.. نجم يوفينتوس لا زال مصابًا بفيروس كورونا
» كويكيب خطير يمر على مسافة قريبة من الأرض
» أول تعليق لـ"الخليفي" على إلغاء الدوري الفرنسي
» وفاة معلمة في حادث مأساوي في نفس يوم جنازة والدتها
» اختراق حسابات شخصيات هامة على "واتس آب"
» الإعلام اليمني يكشف النقاب عن العائلة الأكثر ثراءاً فى صنعاء
» حبس سائق قتل زوجته بالخطأ بطريقة بشعة
» إصابة موظف ببنك عودة فرع صلاح سالم بفيروس كورونا
» تونس تعلن تخفيف قيود كورونا تدريجيا بدءا من 4 مايو
» الزمالك يرفض رحيل عبد الله جمعة
» فنان شهير يعلن وفاة خاله بكلمات مؤثرة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:38 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية