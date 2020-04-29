فنانة شهيرة تكشف واقعة جعلتها تقرر ارتداء الحجاب

29 أبريل 2020 - 04:00 م

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر، سبب ارتدائها الحجاب فترة من الزمن قبل العودة إلى التخلي عنه مرة أخرى، مشيرة إلى أن الفنانة والراقصة "أميرة" كانت سببًا في ارتدائها الحجاب، خلال جلسات دينية لمجموعة من الأصدقاء.

وتابعت فريدة خلال حلولها ضيفة ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه إيناس الدغيدي، :" لم أتنكر من أدوار الإغراء التى قمت بها، ولكن "ماقدمتش بوس" فى السينما، وهند رستم نفسها رشحتنى لأن أكون على عرش الإغراء".

وأضافت فريدة، ارتدائى الحجاب كان بسبب ظروفى الصعبة والنفسية، "أخويا مات وهو 21 سنة.. وأسوأ ما فى فترة حجابي هو تدخل بعض أصدقائي وقتها فى حياتي الشخصية"

وقالت ، إنها تعرضت للخيانة من زوجها مع صديقتها، لافتة إلى أنها رفضت الزواج بعد ذلك من أي شخص متزوج، بخلاف الشائعات التي تداولها الأفراد حول زواجها مرة أخرى.

وتابعت: «كرهت الرجالة بعد خيانة زوجي لي»، ذاكرة أنها تقدس الحياة العائلية، إضافة إلى أنها شخص يحب البقاء في المنزل بين والدتها وإخوتها وأبنائها وأحفادها.