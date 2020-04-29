» اختراق حسابات شخصيات هامة على "واتس آب"

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اتهم تطبيق «واتس آب» الشهير شركة إسرائيلية باختراق حسابات شخصيات هامة، مستغلة  ثغرة أمنية في التطبيق الذي تملكه شركة «فيس بوك».

وذكر القائمون على التطبيق أن شركة إن إس أو جروب الإسرائيلية، المطورة لأدوات القرصنة الإلكترونية، استخدمت خوادم أمريكية لتنفيذ عمليات اختراق لهواتف 1400 مستخدم للتطبيق حول العالم.

وأوضحت أن من ضمن الضحايا مسؤولون حكوميون كبار وصحفيون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان .

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، فقد جاء ذلك في ملفات قضائية جديدة قدمها «واتس آب» للمحكمة، ضمن الدعوى القضائية التي رفعها نهاية العام الماضي ضد الشركة الإسرائيلية، والتي اتهمها بإساءة استخدام التطبيق، والدخول إليه بشكل غير المصرح به .

وأضافت الدعوى أن القراصنة استغلوا ثغرة أمنية في التطبيق الذي تملكه شركة «فيسبوك»، مكَّنتهم من الوصول إلى الرسائل والبيانات الموجودة على هواتف الأشخاص الذين استهدفهم الهجوم .

وفي الملفات الجديدة المقدمة للمحكمة، قال التطبيق إن الشركة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت من خلال التطبيق، بما في ذلك اختراق هواتف عشرات الصحافيين والمعارضين حول العالم .

ومن جهتها، تقول الشركة الإسرائيلية إن برامجها وتقنياتها لا تستخدمها إلا وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لاقتلاع المجرمين والإرهابيين .

ورداً على ذلك، قال جون سكوت رايلتون، الباحث البارز في منظمة «سيتيزن لاب» الرقمية التي عملت مع «واتساب» لتحديد ضحايا الاختراق المزعوم: «يتم تسويق هذا النوع من برامج التجسس على أنه مصمم للتحقيقات الجنائية، في حين أنها تستخدم في الواقع في المراقبة السياسية وتجسس الحكومات بعضها على بعض ».

يأتي ذلك في الوقت الذي تسوق فيه «إن إس أو جروب» برنامجاً تقول إن بإمكانه رصد أماكن انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من خلال جمع بيانات مستخدمي الهواتف الجوالة، الأمر الذي قوبل بموجة من الانتقادات والتحذيرات من قبل الخبراء التقنيين .

وأكدت الشركة الإسرائيلية أن موظفيها لن يطلعوا على أي بيانات يتم جمعها، زاعمة أن البرنامج سيمنح الحكومات القدرة على فهم أفضل للأزمة واتخاذ القرارات اللازمة حيالها .

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