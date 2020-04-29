» حبس سائق قتل زوجته بالخطأ بطريقة بشعة

29 أبريل 2020 - 03:38 م

قررت نيابة الزقازيق، حبس زوج 4 أيم على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوجته بالخطأ بطلق ناري في الرأس، خرج أثناء تنظيف "فرد خرطوش"، داخل منزلهما بقرية "بنايوس" التابعة لدائرة المركز بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من أهالي قرية "بنايوس" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بمقتل ربة منزل تُدعى "أسماء.م" إثر إصابتها بطلق ناري "خرطوش" في رأسها، داخل مسكنها بالقرية.

وبسؤال زوجها "أحمد.م" سائق "توك توك"، أفاد بأنه أثناء لهوه بسلاح ناري، عبارة عن فرد "خرطوش" محلي الصنع، غير مُرخص، خرجت طلقة منه عن طريق الخطأ وأصابت الزوجة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس الزوج على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.