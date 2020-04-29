  • الأربعاء 29 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر04:04 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فريدة سيف النصر

فنانة شهيرة تكشف واقعة جعلتها تقرر ارتداء الحجاب

الرئيس السيسي

مستشار الرئيس يكشف عن الأدوية التي تستخدم لعلاج مصابي كورونا

الطيب

شيخ الأزهر يوضح كيفية الانتصار على فيروس كورونا

مستشفى "كورونا" السعودية- أرشيفية

السعودية تسجل 1325 إصابة بـ"كورونا" آخر24 ساعات

وزيرة الصحة

الصحة: 25% من وفيات كورونا تتم قبل النقل لمستشفيات العزل

منشق يفجر مفاجأة عن زعيم كوريا الشمالية

منشق يفجر مفاجأة عن زعيم كوريا الشمالية

مصلحة الضرائب

الضرائب تكشف عن مفاجأة بشأن ضريبة الدخل للشركات

تدوينة من "إيدي كوهين" تكشف مفاجأة عن "أم هارون"

تدوينة من "إيدي كوهين" تكشف مفاجأة عن "أم هارون"

رئيس وزراء بريطانيا و خطيبته

بعد شفائه من "كورونا".. رئيس وزراء بريطانيا يرزق بطفل من خطيبته

مرتضى منصور

فرمان مفاجئ لمرتضى منصور

إصابة موظف ببنك عودة فرع صلاح سالم بفيروس كورونا

آخر الأخبار

بنك عودة
بنك عودة
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

الغيور والمنفسن الأكثر إصابة بفيروس كورونا

#

العراق.. تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في الحشد الشعبي

#

"كارفور" يعلن إصابة أحد عامليه بفيروس كورونا

#

إعلامي إماراتي يلمح لإصابة أمير قطر بـ كورونا: يعزل نفسه بهذه الدولة

موظف

كورونا

صلاح سالم

بنك عودة

أعلن بنك عوده مصر، إصابة أحد موظفيه بالمبنى الإداري بصلاح سالم، بـ فيروس كورونا.

وقال البنك إنه قام بإخطار البنك المركزي المصري، بالحالة فور التأكد من إيجابية التحاليل، مضيفا أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات والتي من شانها أن تتغلب على انتشار الفيروس وشفاء الزميل.

وأشار إلى أنه قرر غلق الدور الأول بالمبنى الإداري بصلاح سالم وتعقيمه بالكامل، بالإضافة إلى حصر أسماء الموظفين لإجراء التحليل اللازم في المستشفى المتعاقد معه لهذا الشأن للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وإعطاء جميع الموظفين العاملين في هذا الدور إجازة لمدة أسبوعين مع الالتزام الكامل بالعزل الوقائي.

كما قام بنك عوده بالتواصل مع وزارة الصحة وإبلاغها بالحالة المذكورة والتحقق من كفاية وسلامة الإجراءات المتبعة والتي تم اتخاذها من جانب البنك.

وتابع البنك: "سيلتزم جميع الموظفين بالعزل الوقائي على أن يتم التواصل مع وزارة الصحة إذا تبين ظهور أي حالة إيجابية أخرى".

وقال محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عوده – مصر، إن البنك يمضى في خطته الموضوعة لاستمرار الأعمال المصرفية اليومية "Business Continuity Plan "، والتي حدد البنك إطارها بتقسيم فرق العمل التابعة لكل إدارة على عدد من مباني وفروع البنك لضمان خدمة العملاء مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية لتطبيق أفضل معايير السلامة للعاملين والعملاء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» اختراق حسابات شخصيات هامة على "واتس آب"
» الإعلام اليمني يكشف النقاب عن العائلة الأكثر ثراءاً فى صنعاء
» حبس سائق قتل زوجته بالخطأ بطريقة بشعة
» إصابة موظف ببنك عودة فرع صلاح سالم بفيروس كورونا
» تونس تعلن تخفيف قيود كورونا تدريجيا بدءا من 4 مايو
» الزمالك يرفض رحيل عبد الله جمعة
» فنان شهير يعلن وفاة خاله بكلمات مؤثرة
» السبت المقبل أجازة لعيد العمال بدلا من الجمعة
» القبض على قتلة شهيد شهامة قنا
» 4 مطالب مهمة لمستشار الرئيس للصحة لمواجهة كورونا
» حقيقة وقف برنامج "رامز مجنون رسمي".. "أم بي سي" ترد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:38 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية