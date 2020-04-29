  • الأربعاء 29 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر03:36 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مستشفى "كورونا" السعودية- أرشيفية

السعودية تسجل 1325 إصابة بـ"كورونا" آخر24 ساعات

وزيرة الصحة

الصحة: 25% من وفيات كورونا تتم قبل النقل لمستشفيات العزل

منشق يفجر مفاجأة عن زعيم كوريا الشمالية

منشق يفجر مفاجأة عن زعيم كوريا الشمالية

مصلحة الضرائب

الضرائب تكشف عن مفاجأة بشأن ضريبة الدخل للشركات

تدوينة من "إيدي كوهين" تكشف مفاجأة عن "أم هارون"

تدوينة من "إيدي كوهين" تكشف مفاجأة عن "أم هارون"

رئيس وزراء بريطانيا و خطيبته

بعد شفائه من "كورونا".. رئيس وزراء بريطانيا يرزق بطفل من خطيبته

مرتضى منصور

فرمان مفاجئ لمرتضى منصور

شيخ الأزهر: الفن ليس من هدفه الاحتفاء بالبلطجية واللصوص

شيخ الأزهر: الفن ليس من هدفه الاحتفاء بالبلطجية واللصوص

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات علاج كورونا بمصر

أماش

جاستن أماش.. فلسطيني الأصل في السباق الرئاسي الأمريكي

السياحة تطلق مبادرة للتعريف بطقوس رمضان

الصفحة الأخيرة

مبادرة السياحة للتعريف بطقوس رمضان
مبادرة السياحة للتعريف بطقوس رمضان
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

السياحة تطلق جولة جديدة للمتحف القبطي

#

مصر تطلق مبادرة لإعفاء أفريقيا من فوائد الديون

#

الإمارات تطلق مبادرة إنسانية للعمالة الوافدة

#

زيارة لـ"الدير الأحمر" في سوهاج.. مبادرة تطلقها وزارة السياحة

السياحة

رمضان

تنشيط السياحة

بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وتحت عنوان "استمتع بأجواء رمضان من بيتك"، تطلق وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، حملة ترويجية دعائية للتعريف بطقوس وأجواء الشهر الكريم بالمقاصد السياحية المختلفة في مصر تحت شعار Experience Ramadan From Home ، وذلك على كل مواقع التواصل الإجتماعى الخاصة بالوزارة والهيئة.

وأوضح المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى أن هذه الحملة تهدف إلى تعريف الجمهور العربى والدولى بالأجواء الفريدة للشهر الكريم فى مصر، بالاضافة الي إلقاء الضوء على مظاهر الاحتفال التى لا تخلو منها الشوارع والمنازل والفنادق والمقاهى المصرية، ودعوة العالم للاستمتاع بتلك الأماكن بعد عودة الحركة السياحية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم نشر مقاطع مصورة (فيديوهات) عن بعض المأكولات المصرية من العصور القديمة كل يوم سبت وذلك ابتداء من يوم السبت المقبل، لافتا إلى أنه تم مراعاة تنوع محتوى الحملة الدعائية عن مظاهر وعادات وتقاليد شهر رمضان فى مصر، وكذلك تنوع الشكل الذى يتم تقديم المعلومات به ليكون أكثر تشويقاً وجذباً لشرائح متعددة من الجمهور المستهدف دولياً وعربياً ومحلياً.

وقد تضمن ذلك المحتوى تقديم معلومات عن فوائد الصيام، ومعلومات عن المزارات الأثرية الإسلامية المتنوعة فى صورة لغز أو فزورة مما يعطى مزيد من التواصل والتفاعل مع الجمهور، كما سيتم سرد قصص قصيرة عن نشأة الفوانيس فى مصر والتى ترجع للعصر الفاطمى، وقصص من متحف الفن الإسلامى، بالإضافة إلى عرض وصفات لمأكولات مصرية من العصور القديمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إصابة موظف ببنك عودة فرع صلاح سالم بفيروس كورونا
» تونس تعلن تخفيف قيود كورونا تدريجيا بدءا من 4 مايو
» الزمالك يرفض رحيل عبد الله جمعة
» فنان شهير يعلن وفاة خاله بكلمات مؤثرة
» السبت المقبل أجازة لعيد العمال بدلا من الجمعة
» القبض على قتلة شهيد شهامة قنا
» 4 مطالب مهمة لمستشار الرئيس للصحة لمواجهة كورونا
» حقيقة وقف برنامج "رامز مجنون رسمي".. "أم بي سي" ترد
» تصريح مفاجيء من الملياردير الهندي الهارب من الإمارات
» "دايت رمضان" لإنقاص 3 كيلو في أسبوع
» فرمان لرئيس دولة: الشعب بأكمله يجري اختبارات كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:38 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية