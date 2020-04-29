» تونس تعلن تخفيف قيود كورونا تدريجيا بدءا من 4 مايو

29 أبريل 2020 - 02:44 م

أعلنت تونس، اليوم الأربعاء، أنها ستبدأ اعتبارا من 4 مايو المقبل، تخفيفا تدريجيا للقيود التي فرضتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا.





وتشمل إجراءات تخفيف القيود عدة قطاعات من بينها المهن الصغرى وأشغال البناء والصناعات الغذائية إضافة للخدمات الإدارية العامة.



