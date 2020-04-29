» تصريح مفاجيء من الملياردير الهندي الهارب من الإمارات

29 أبريل 2020 - 02:39 م

كشف الملياردير الهندي الهارب من الإمارات، بي آر شيتي، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة " إن إم سي " للرعاية الصحية، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء عن تورط مجموعة مديرين قاموا بفتح حسابات باسمه، وحولوا عليها مبالغ لا أعلم عنها.

وأضافت شيتي أن نتائج التحقيقات الخاصة التي أجريتها تظهر تأسيس شركات باسمي دون موافقتي والحصول على قروض باسمي بطرق احتيالية بموجب توكيلات عامة وتسديد نفقات باستخدام شركاتي الخاصة التي لا أعلم بها ، بحسب قوله .