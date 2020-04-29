» القبض على قتلة شهيد شهامة قنا

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متابعات- أمينة عبد العال

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خطف

قنا

شهيد الشهامة

#شهيد الشهامة

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن قنا من حل لغز مقتل أدهم زيدان شهيد الشهامة حيث قتل على يد 3 أشخاص بعدما تصدي لهم في خطف طالب جامعي وتم ضبط المتهمين.

وتعود بداية الأحداث عندما تلقى شريف عبد الحميد مدير أمن قنا إخطار بمصرع أدهم زيدان 45 عاما موظف إثر إصابته بطلقات نارية في بندر أبو تشت، حسبما نشرت "الوفد".

وكشفت تحريات المباحث عن أن مجموعة من قرية الحسينات كانت بينهم خلافات مع آخرين في بندر أبو تشت و أرادوا خطف طالب جامعي وأثناء محاولتهم خطفه تصدي لهم  الموظف فأطلقوا النيران عليه ما أسفر عن مصرعه وفروا هاربين وتم تحديد هويتهم  وضبطهم وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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