» 4 مطالب مهمة لمستشار الرئيس للصحة لمواجهة كورونا

29 أبريل 2020 - 02:26 م

طالب الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية المواطنين بالتكاتف مع الدولة والتكامل معها لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد "تاج الدين" أن الدولة قامت بدور كبير جدا لمجابهة هذا الفيروس وعلى الجميع التكاتف لأنه موضوع يهم كل الشعب المصري.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للصحة أن كورونا وباء عالمي قائلا: "الحمد لله لحد دلوقتي ربنا سترها معانا في عدد الإصابات والإصابات تنتقل من شخص لآخر والمصاب بالفيروس قد يعدي من 3 –4 أشخاص آخرين".

وطالب مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية المواطنين بالتباعد الاجتماعي والحد من الحركة ولبس الكمامات والماسكات وعدم التلامس من أجل مساعدة الدولة في الحد من انتشار هذا الفيروس.