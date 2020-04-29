  • الأربعاء 29 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر03:35 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مستشفى "كورونا" السعودية- أرشيفية

السعودية تسجل 1325 إصابة بـ"كورونا" آخر24 ساعات

وزيرة الصحة

الصحة: 25% من وفيات كورونا تتم قبل النقل لمستشفيات العزل

منشق يفجر مفاجأة عن زعيم كوريا الشمالية

منشق يفجر مفاجأة عن زعيم كوريا الشمالية

مصلحة الضرائب

الضرائب تكشف عن مفاجأة بشأن ضريبة الدخل للشركات

تدوينة من "إيدي كوهين" تكشف مفاجأة عن "أم هارون"

تدوينة من "إيدي كوهين" تكشف مفاجأة عن "أم هارون"

رئيس وزراء بريطانيا و خطيبته

بعد شفائه من "كورونا".. رئيس وزراء بريطانيا يرزق بطفل من خطيبته

مرتضى منصور

فرمان مفاجئ لمرتضى منصور

شيخ الأزهر: الفن ليس من هدفه الاحتفاء بالبلطجية واللصوص

شيخ الأزهر: الفن ليس من هدفه الاحتفاء بالبلطجية واللصوص

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات علاج كورونا بمصر

أماش

جاستن أماش.. فلسطيني الأصل في السباق الرئاسي الأمريكي

4 مطالب مهمة لمستشار الرئيس للصحة لمواجهة كورونا

الحياة السياسية

ارشيف
ارشيف
Advertisements

أشرف العبساوى

أخبار متعلقة
#

ترامب يصادق على رصد 484 مليار دولار لمكافحة كورونا

#

الرئيس التونسي: رمضان يتزامن مع ظرف صعب لكننا سننتصر

#

السيسي: مصر تتضامن مع شعوب العالم في مواجهة كورونا

#

رسالة مؤلمة من مصري داخل العزل: شايفين ابني دا .. نقلت له الكورونا

طالب الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية المواطنين بالتكاتف مع الدولة والتكامل معها لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد "تاج الدين" أن الدولة قامت بدور كبير جدا لمجابهة هذا الفيروس وعلى الجميع التكاتف لأنه موضوع يهم كل الشعب المصري.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للصحة أن كورونا وباء عالمي قائلا: "الحمد لله لحد دلوقتي ربنا سترها معانا في عدد الإصابات والإصابات تنتقل من شخص لآخر والمصاب بالفيروس قد يعدي من 3 –4 أشخاص آخرين".

وطالب مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية المواطنين بالتباعد الاجتماعي والحد من الحركة ولبس الكمامات والماسكات وعدم التلامس من أجل مساعدة الدولة في الحد من انتشار هذا الفيروس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إصابة موظف ببنك عودة فرع صلاح سالم بفيروس كورونا
» تونس تعلن تخفيف قيود كورونا تدريجيا بدءا من 4 مايو
» الزمالك يرفض رحيل عبد الله جمعة
» فنان شهير يعلن وفاة خاله بكلمات مؤثرة
» السبت المقبل أجازة لعيد العمال بدلا من الجمعة
» القبض على قتلة شهيد شهامة قنا
» 4 مطالب مهمة لمستشار الرئيس للصحة لمواجهة كورونا
» حقيقة وقف برنامج "رامز مجنون رسمي".. "أم بي سي" ترد
» تصريح مفاجيء من الملياردير الهندي الهارب من الإمارات
» "دايت رمضان" لإنقاص 3 كيلو في أسبوع
» فرمان لرئيس دولة: الشعب بأكمله يجري اختبارات كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية