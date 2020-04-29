"هنجيبكوا من بيوتكم".. رواد مواقع التواصل يهددون هؤلاء

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أحمد العوضي
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أيتن عامر

احمد العوضى

فرصة ثانية

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأداء الفنان أحمد العوضي وتجسيده دور الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل "الاختيار"، وكذلك بالفنانة آيتن عامر في مسلسل "فرصة تانية" التي تقوم بدور فتاة تلاحق رجلا لا يحبها ويطلقها مرتين.

وجاءت التعليقات: "فاضلكوا حلقة تاني والناس هتدور على عنونكوا ونجيبكوا من بيوتكم".

ومسلسل "الاختيار" يتناول حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، وعن العمليات الإرهابية التي نفذها الإرهابي هشام عشماوي.

أما مسلسل "فرصة تانية"، فتدور أحداثه حول ملك، التي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها.


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