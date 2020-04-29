4 أعراض جديدة للمصاب بفيروس" كورونا"

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متابعات- أمينة عبد العال

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فيروس كورونا

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة عن 4 أعراض جديدة تظهر على المصاب بفيروس "كورونا" المستجد وهى القشعريرة والصداع والألم في العضلات والاهتزاز المتكرر في الجسم.

كانت هناك العديد المصاحبة للإصابة بفيروس"كورونا" وهي الحمى والسعال والضيق في التنفس والتهاب الحلق وفقدان حاستي الشم والتذوق، وبقع أرجوانية علي أصابع القدم والتهابات تشبه الحمى علي الجسد، حسبما نشرت " الوفد".

وشدد المركز على ضرورة طلب الرعاية الصحية في حالة ظهور هذه الأعراض لافتة إلي أن هذه الأعراض قد تظهر في فترة ما بين 2 إلى 14 يوما بعد التعرض للفيروس.

جدير بالذكر أن عدد المصابين حول العالم تجاوز الـ 3 ملايين مصاب، فيما تجاوزت الوفيات 218 ألف حالة وفاة.


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