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"دايت رمضان" لإنقاص 3 كيلو في أسبوع

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"دايت رمضان" لإنقاص 3 كيلو في أسبوع
"دايت رمضان" لإنقاص 3 كيلو في أسبوع
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علا خطاب

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رجيم

3 اسابيع

دايت رمضان

يعتمد رجيم رمضان على برنامج غذائي قليل السعرات الحرارية ويتبع نظرية تغيير الفطار يوميًّا، كي لا يعتاد الجسم على أصناف معينة.

برنامج دايت رمضان

• فطار اليوم الأول: طبق شوربة خضراوات وطبق من السلطة الخضراء وطبق من الخضراوات المشوية.

• فطار اليوم الثاني: طبق صغير من المشويات وطبق من شوربة اللحم (بدون دسم) وطبق من السلطة الخضراء.

• فطار اليوم الثالث: طبق صغير من المكرونة وطبق من السلطة الخضراء وشريحة من اللحم المشوي.

• فطار اليوم الرابع: شريحتان من فيليه السمك وطبق من السلطة الخضراء وطبق من شوربة السمك.

• فطار اليوم الخامس: قطعة صغيرة من الرقائق وطبق من السلطة الخضراء وربع دجاجة مشويَّة.

• فطار اليوم السادس: 3 أصابع من الكفتة المشويَّة وطبق صغير من أرز البسمتي المطهو وطبق من السلطة الخضراء.

• فطار اليوم السابع: 3 شرائح من السمبوسك وطبق من شوربة البروكولي وثلاث شرائح رقيقة من الـ"ستيك" المشوي.


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