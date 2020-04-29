» "دايت رمضان" لإنقاص 3 كيلو في أسبوع

يعتمد رجيم رمضان على برنامج غذائي قليل السعرات الحرارية ويتبع نظرية تغيير الفطار يوميًّا، كي لا يعتاد الجسم على أصناف معينة.

برنامج دايت رمضان

• فطار اليوم الأول: طبق شوربة خضراوات وطبق من السلطة الخضراء وطبق من الخضراوات المشوية.

• فطار اليوم الثاني: طبق صغير من المشويات وطبق من شوربة اللحم (بدون دسم) وطبق من السلطة الخضراء.

• فطار اليوم الثالث: طبق صغير من المكرونة وطبق من السلطة الخضراء وشريحة من اللحم المشوي.

• فطار اليوم الرابع: شريحتان من فيليه السمك وطبق من السلطة الخضراء وطبق من شوربة السمك.

• فطار اليوم الخامس: قطعة صغيرة من الرقائق وطبق من السلطة الخضراء وربع دجاجة مشويَّة.

• فطار اليوم السادس: 3 أصابع من الكفتة المشويَّة وطبق صغير من أرز البسمتي المطهو وطبق من السلطة الخضراء.

• فطار اليوم السابع: 3 شرائح من السمبوسك وطبق من شوربة البروكولي وثلاث شرائح رقيقة من الـ"ستيك" المشوي.



