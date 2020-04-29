» فرمان لرئيس دولة: الشعب بأكمله يجري اختبارات كورونا

29 أبريل 2020 - 01:42 م

أعلنت دولة لوكسمبورج، اعتزامها إجراء اختبارات لفيروس كورونا المستجد لشعبها بالكامل، وذلك قبل نهاية شهر مايو المقبل بمعدل 20 ألف اختبار يوميًا.

ونقلت صحيفة "لوكسمبورج تايمز" عن كلود ميش وزير البحث والتعليم العالي، قوله: "سيتم إخضاع جميع سكان البلاد لهذه الاختبارات في غضون شهر".

في السياق ذاته، تمت دعوة الطلاب والمدرسين إلى أحد مراكز إجراء الفحص الـ17 في البلاد، استعدادا لإعادة فتح المدارس، الأسبوع المقبل.

من جانبه، دعا رئيس البرنامج البروفسور أولف نيرباس إلى إجراء الاختبار، مؤكدًا "إنها مساهمة مهمة نحو السماح لنا بالعيش بحرية أكبر في الأسابيع والأشهر المقبلة".