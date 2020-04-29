الضرائب تكشف عن مفاجأة بشأن ضريبة الدخل للشركات

29 أبريل 2020 - 12:57 م

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات رقم 47 لسنة 2020 وملحق لها، بشأن تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام على الشركات المتضررة من فيروس كورونا المستجد.

وشمل القرار الشركات العاملة في كل من قطاع الطيران، وقطاع السياحة والآثار (يتضمن المطاعم والمقاهي)، وقطاع الفنادق (المنشآت السياحية والفندقية)، وقطاع الصحافة والإعلام، وذلك بسبب التأثر الكبير بأهم مورد مالي وهو حصيلة الإعلانات والتسويق، والقطاع الصناعي (خاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير)، وباستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية أوالمنظفات، وقطاع النقل والمواصلات وموزعي السيارات، وقطاع المستشفيات، وقطاع المقاولات، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستثناء (الشركات المرخص لها بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة لخدمات الإتصالات والإنترنت سواء ثابت أو محمول)، وقطاع الرياضة (الشركات العاملة في القطاع الرياضي والخدمات الرياضية).

من جانبه كشف رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام للشركات العاملة بالقطاعات الأكثر تضررًا بفيروس كورونا بالقطاعات المشار إليها على أن يتم سداد 20% من الضريبة المستحقة خلال شهر أبريل الحالي، و30% خلال مايو المقبل، وسداد باقي الضريبة المستحقة 50% قبل نهاية يونيو، وذلك دون تحمل أي فوائد أو غرامات تأخير.